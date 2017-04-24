Muş Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

Muş Valiliğinden, valilik özel kalem isminin kullanılarak, yardım talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.



Valilikten yapılan açıklamada, dolandırıcılara karşı iş adamları ve vatandaşlar uyarıldı.



Açıklamada, "Bazı kötü niyetli kişiler özellikle iş adamlarını hedef alarak, Muş Valiliği özel kaleminden aradıklarını öğrendik. Hiçbir Valilik, telefonla bazı engelli vatandaşlarımıza 'tekerlekli sandalye alacağız' ve 'ilaç alıp tedavi ettireceğiz' diyerek telefon görüşmesi yapmaz. Eğer Valilik makamı görüşürse yüz yüze görüşür, bir talep varsa şahsen iletilir. Sizi telefonla arayarak kendisini Valilik Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp, bankaya para yatırmanızı isteyenlere asla inanmayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 155 Polis İmdat hattını arayın ya da en yakın emniyet birimine müracaat edin." ifadesi kullanıldı.