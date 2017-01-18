Muş Valiliği'ne Bombalı Minibüsle Gelen PKK'lı Yakalandı- Fotoğraflar

Muş Valiliği'ne Bombalı Minibüsle Gelen PKK'lı Yakalandı- Fotoğraflar

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