Muş'un Kurtuluşunun Yıl Dönümü

Muş Valisi Seddar Yavuz, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yavuz mesajında, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Malazgirt Zaferi ile dünya tarihine adını yazdıran, göklerinde merhum Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı kadim şehir Muş'un, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirtti.



Yavuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"100 yıl önce bizim milletimiz, yedi düvel tarafından yok edilmek istenmiş, fakat verdiği büyük mücadeleler ile düşman karşısında eğilmemiş, esareti asla kabul etmemiş, istikbal ve istiklali uğrunda canından geçmiş bir millettir.

Milletimize bu mücadele ruhunu veren en önemli unsur, bağımsızlığa duyduğu aşk ve Allah yolunda vatan için şehit olma arzusudur. Onun için bu günün kutlanış gayesi kuru bir hamasetten ibaret olmamalıdır. Bugün, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli şuuru canlı tutmak, tarihi gerçeklerin ışığında yeni bir gelecek inşa etmek ve yeni bir diriliş için safları sıklaştırdığımız, gönül coğrafyamızın tek umudu olma yolundaki mücadelemizin artması için daha fazla gayret göstereceğimiz gündür."



100 yıl önce bizleri bölmek ve tarih sahnesinden silmek isteyenler 15 Temmuz gecesinde hain FETÖ aracılığı ile ülkemizi istila etmek istediklerini belirten Yavuz, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, TBMM'yi bombalayıp, sivil ve masum vatandaşları katledenlerle, Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın karşısına çıkanlar ve 1915'te bizi tarih sahnesinden silmek isteyenler aynı zihniyetin ve aynı yolun yolcusudur." dedi.



Yavuz, şöyle devam etti:



"Gerek FETÖ gerek PKK, PEJAK, PYD, DEAŞ gibi adı her ne olursa olsun tüm hain örgütler ve onların arkasındaki küresel güçleri bu millet Allah'ın izniyle hepsini tarihin çöplüğüne gömecektir. Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, bu cennet diyarı bizlere vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canlarını feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."