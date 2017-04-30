Muş'un Kurtuluş Yıl Dönümü

Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, törenle kutlandı.



Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Belediye Meydanı'nda devam etti.

Tören alanına gelen Vali Seddar Yavuz ile Belediye Başkanı Feyat Asya, meydanda toplananların kurtuluş gününü kutladı.



Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, Muş'un kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla gönderdikleri tebrik mesajları okundu.



Törende konuşan Vali Yavuz, 1071'de başlayan kutlu yürüyüşün, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini doğurduğunu söyledi.



Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Yavuz, şöyle devam etti:



"Bin yıllık süreçte hamdolsun ki İslam'ın sancaktarlığını yapmak bu millete nasip olmuştur. Şu anda da İslam dünyasında yıldızı parlayan, İslam'ı en iyi anlayan ve en iyi yaşayan ülkemiz, sadece Müslümanlar için değil tüm mazlumlar için de umut ışığı olmaya devam ediyor. Bu ülke, bu topraklar hep Kubbetül İslam olmuştur. Nerede acısı, sızısı olan bir Müslüman olsa bu topraklarda yer bulabilmiş, bir tas sıcak çorba ve sıcak bir yuvaya kavuşabilmiştir."



Belediye Başkanı Feyat Asya ise tarihten aldıkları coşkuyla kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.



Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi ve mehteran takımının gösterisi ilgiyle izlendi.