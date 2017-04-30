Muş'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Kutlandı

MUŞ (İHA) – Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı düzenlenen törenle kutlandı.



Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına, valilik ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başlayan tören daha sonra Belediye Meydanı'nda devam etti. Belediye Başkanı Feyat Asya ile birlikte vatandaşların bayramını kutlayan Vali Seddar Yavuz, daha sonra yaptığı konuşmasında, 1071'de başlayan kutlu yürüyüşün Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini doğurduğunu belirterek, "Bin yıllık süreçte hamdolsun ki İslam'ın sancaktarlığını yapmak bu millete nasip olmuştur. Şu anda da İslam dünyasındaki yıldızı parlayan, İslam'ı en iyi anlayan, en iyi yaşayan ve sadece Müslümanlar için değil tüm mazlumlar içinde umut ışığı olmaya devam ediyor. Bu ülke, bu topraklar hep Kubbet-ül İslam olmuştur. Sadece Müslümanlara değil; İspanya'dan, Almanya'dan sürülen Yahudilere ve Polonya'dan sürülen Nazım Hikmet'in dedelerine vatan olmuştur" dedi.



Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Feyat Asya ise, "Bizden öncekilere ev sahipliği yapmış bu coğrafya ve bu topraklar, bizden öncekileri misafir ettiği gibi bizleri de misafir edecektir. Bize düşen bu süreçte üstlendiğimiz rolü layıkıyla yerine getirerek, bizlere itibar etmiş halkımızın beklentilerini ve taleplerini karşılayıp, devralmış olduğumuz hizmeti geliştirerek daha ileriye taşımaktır" ifadelerini kullandı. - MUŞ