Muş'tan Kısa Kısa

Muş'ta havanın ısınmasıyla vatandaşlar, bahçelerdeki ağaçları budamaya başladı.



Akpınar köyünde 30 yıldır çiftçilik yapan Ferhat Aşar, meyve ağaçlarının daha iyi gelişimini sağlamak ve daha çok verim almak için budamanın önemli söyledi.



Muş'ta budama ekibi olmadığı için Malatya'dan usta getirdiklerini belirten Aşar, "Ağaç budamanın teknik özellikleri var. 3 bin civarında elma, armut ve değişik meyve ağaçlarımız bulunmaktadır. Bu açıdan her yıl ilkbaharda budama çalışması yürütüyoruz." dedi.



"Geçtiğimiz yıl çiftçinin elinde tütün kalmadı"



Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, yaptığı açıklamada, tütün üreticilerinin bu yıl herhangi bir kota sınırıyla karşılaşmayacaklarını söyledi.



Bu yıl ülke olarak hedeflerinin 100 bin ton tütün üreterek ihraç etmek olduğunu belirten Solgun, "Geçtiğimiz yıl Uluslararası Tütün Çalıştayı ilimizde yapıldı. Bu çalıştay sayesinde yurt dışında firmaların dikkatini çekmeye başladık ve geçtiğimiz yıl çiftçinin elinde tütün kalmadı. Birkaç tane firmayı daha ülkemize kazandırmayı düşünüyoruz. Ülkemizin kazanması için elimizden gelen tüm çabaları göstereceğiz." dedi.





DSİ'den uyarı



Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sulama kanallarına girmenin ve kanallarda yüzmenin yasak olduğu duyuruldu.



Açıklamada, nüfusun yoğunlaştığı bölgelerde kanal ve depolama tesislerinde akan ya da durağan su kütleleri ile tesislerin işletme ve bakımı için kullanılan servis yollarının maksatları haricinde kullanılmasının bölge halkının can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu vurgulandı.



Açıklamada, sulama kanallarına girmenin ve kanalda yüzmenin yasak olduğu aktarıldı.