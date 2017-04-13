Muş'tan İstanbul'a Mektuplarla Dostluk Köprüsü

Muş'un Yarpuzlu Köyü İlkokulunda okuyan bir grup öğrenci, mektup arkadaşlığı için İstanbul'daki öğrencilere mektup gönderdi.



Projeyle ilgili açıklama yapan Sınıf Öğretmeni Cansu Karakoç, projenin gönül köprüsüne dönüştüğünü söyledi.



Proje kapsamında ilk mektupların İstanbul'a gönderildiğini ifade eden Karakoç, şunları söyledi:



"Bu şekilde öğrencilerimiz farklı kültürlerde insanları tanıdılar ve böylece bir kültür köprüsü kurulmuş oldu. Yine aynı şekilde farklı insanları tanıyarak arkadaşlıklarını geliştirdiler. Sadece üçüncü sınıflar düzeyinde başlayan bu mektup arkadaşlığımız ilerleyen zamanlarda da devam edecek. İlk mektuplarımızı aldık, çocuklar çok sevindi. Çocuklarımız arasında bir bağ ve gönül köprüsü oluşuyor."



Okul Müdürü Zülküf Demircin de projenin amacının gönül köprüsü çerçevesinde öğrencilerin düşüncelerini aktarmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.