Muş'tan Haleplilere Yardım

Muş Valiliği ve İl Müftülüğünce başlatılan kampanya kapsamında toplanan 4 tır gıda ve giyim malzemesi, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Vali Yardımcısı Ali Sakar, Müftülük önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriyelilere yardımlarının süreceğini ifade etti.



Sakar, "Bugün sadece tırlarla yardım göndermiyoruz. Aynı zamanda bu coğrafyanın büyük dualarını, büyük desteklerini ve himayelerini gönderiyoruz." dedi.



Muş Müftüsü Alettin Bozkurt ise Halep'te büyük dramların yaşandığını, birçok insanın öldüğünü, yaralandığını, göçe zorlandığını, evinden, memleketinden hatta bir çoğunun anne, baba ve evlatlarından bile ayrılmak zorunda kaldığını dile getirdi.



Haleplilere bir nebze de olsa katkı sağlamak için yardım kampanyası düzenlediklerini belirten Bozkurt, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' sloganı ile düzenlenen kampanyaya kentimiz tam destek verdi. Toplanan 112 bin lira nakdi yardım banka aracılığı ile Diyanet Vakfı hesaplarına aktarılmıştı. Vatandaşlarımız, nakdi yardım, un, battaniye, döşek, yorgan, giyim, temel gıda malzemelerinin yanı sıra Halep'e gözyaşı, sevgi, muhabbet ve dualarını da gönderiyor." diye konuştu.



Törende Belediye Başkanı Feyat Asya da teşekkür konuşması yaptı.



Konuşmaların ardından yardımların olduğu tırlar dualarla gönderildi.