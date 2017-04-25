Muş'tan Haleplilere 2 Tır Yardım

Türk Kızılayı Muş Şubesi, ülkelerindeki savaş nedeniyle zor durumda olan savaş mağdurlarına, gıda ve giyim malzemelerinden oluşan 2 tır yardım gönderdi.



Karayolları 113 Muş Şube Şefliği önünde düzenlen törenle yardım tırlarını uğurlayan Türkiye Kızılayı Muş Şubesi Cengiz Koç, ülkelerin yanlış politikalarının acısını genellikle kadın, yaşlı ve çocukların çektiğini söyledi.



Türkiye'nin Suriye'den gelen insanlara yaptığı insanı yardımların herkesçe bilindiğini vurgulayan Koç, şunları ifade etti:



"Batılı ülkeler ve emperyalist güçler, hep görüntüde yardım yaparken, ülkemiz insanı inancı, duyguları gereği tüm imkanlarını seferber etmiştir. Bizler de Türk Kızılayı olarak daha önce de bölgeye malzeme sevk ettik. Bugün yine insani yardımları bölgeye transfer edeceğiz. Yardımların toplanmasında desteği olan herkese şükranlarımızı arz ediyoruz."