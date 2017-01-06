Muş'tan Halep'e Yardım

Muş Valiliği ve İl Müftülüğü iç savaşın devam ettiği Halep'e 4 TIR çeşitli gıda ve giyim malzemesi gönderildi.



Muş Valiliği ile İl Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen kampanyada toplanan yardım malzemeleri düzenlenen törenle Halep'e gönderildi. Müftülük hizmet binası önünde düzenlenen törende konuşan Vali Yardımcısı Ali Sakar, Türkiye'nin bu coğrafyada lider konumunda olduğunda söyledi. "Nerede bir Müslüman mazlum varsa devlet olarak orada olacağız" diyen Ali Sakar, "Bugün sadece ayni yardım göndermiyoruz. Aynı zamanda bu coğrafyanın büyük dualarını gönderiyoruz. Büyük desteklerini ve himayelerini gönderiyoruz" dedi.



İl Müftüsü Alettin Bozkurt ise, Halep'te birkaç yıldır büyük insanı dramların yaşandığını, milyonlarca insanın vefat ettiğini, yaralandığını, göçe zorlandığını, evinden, memleketinden hatta birçoğunun anne baba ev evlatlarının bile ayrılmak zorunda kaldığını belirterek, "Halepli kardeşlerimize bir nebze de olsa katkı sağlamak için bir kampanya düzenledik . Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Halep'te insanlık ölmesin sloganı ile düzenlenen kampanyaya Muş ilimiz de tam destek vererek nakdi ve ayni yardımlar yaptı. Başta un, battaniye, döşek yorgan, bay, bayan ve çocuk giyimi, temel gıda malzemelerinin yanı sıra gözyaşı, sevgi, muhabbet ve dualar bulunmaktadır. Nakdi yardım olarak da toplam 112 bin lira banka aracılığı ile Diyanet Vakfı'nın hesaplarına aktarılmıştır" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Müftü Alettin Bozkurt tarafından okunan dua ile yardım tırları yola çıktı. - MUŞ