Muş'taki Terör Operasyonu

Muş Valiliği, valilik binasına yönelik eylem için keşif yapan bir teröristin yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6-13 Ocak 2017 tarihleri arasında PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, terör örgütü tarafından illerde valilere, kayyımlara, emniyet müdürlerine, adli idarecilere, kamu binalarına, havaalanları ve stratejik tesislere yönelik araçlı ve militanları vasıtasıyla bombalı intihar eylemlerinin arttırılması talimatının verildiğinin tespit edildiği belirtildi. Terör örgütünün NLP adlı bir istihbarat birimi kurduğu belirtilen açıklamada, "Bu tür eylemlerin keşif ve tespitlerinin bu grup tarafından yapılmasının kararlaştırıldığı bilgisi üzerine yürütülen çalışmalarda, Muş Valilik binasına yönelik eylem için keşif yapıldığının tespit edilmesi üzerine keşfi yapan PKK/KCK terör örgütü üyesi bir şahıs yakalanmıştır. Tahkikat içeriğinde Valilik binasının çekilen fotoğrafları ele geçirilmekle birlikte şüphelinin sosyal medya hesaplarında PKK/KCK terör örgütünün kırsalda bulunan üyelerin bulunduğu videoları yayınladığı da tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs adli makamlarca PKK/KCK terör örgütü propagandası ve üyeliğinden tutuklanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi. - MUŞ