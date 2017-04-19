Muş'ta Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi

Muş Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi.



Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya katılan Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay, Muş'un yöresel yemekleri açısından çok zengin bir il olduğunu söyledi.



Okay, Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi işbirliğiyle aşçılık ve mutfak sanatı kursları açtıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:



"Hanımlarımız bu kurslarımıza çok fazla rağbet gösteriyor. Bugün 17 bayan arkadaşımız yarışıyor burada. Muş'un güzel yemeklerini yapıp burada sergilediler. Farklı yerlerde, farklı mahallelerde oturan bayanlarımız bir araya gelipte kaynaşabiliyor. Yeni girişimcilik alanları açılıyor. Burada öğrendikleriyle girişimcilik kapsamında ev yemekleri, yöresel yemekler gibi iş yerleri açabiliyorlar ve evlerine ekmek götürebiliyorlar. Bu açıdan biz bu tür çalışmaları çok önemsiyoruz."



İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sadettin Yıldırım'ın da hazır bulunduğu yarışmada daha sonra Muşlu kadınların hazırladığı yöresel yemekler jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.



Yarışmada dereceye giren kadınlara ödülleri verildi.