Muş'ta Yeni Kimlik Kartı Başvuruları

Muş'ta elektronik kimlik kartı başvuruları alınmaya başlandı.



Vali Seddar Yavuz, Muş Nüfus Müdürlüğüne giderek kentte elektronik kimlik kartı başvurusu yapan ilk isim oldu.



Yeni kimlik kartlarının hem devlet yönetimi hem de vatandaşlar için önemli olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Akıllı kimlik kartlarına geçmesi ile vatandaşların işlemlerinin hızlı yürütülmesi ve suçlarla mücadelede başta olmak üzere bir çok takibi kolaylaştıracak bir sistemle buluşuyoruz, tanışıyoruz. Bu vesileyle İçişleri Bakanlığımıza, hükümetimize teşekkür etmek istiyorum." dedi.



Çağdaş dünyada olan her şeyin Türkiye'de de hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, vatandaşları, herhangi bir hak kaybı ve sıkıntı yaşamaması için kısa sürede yeni kimlik kartlarını alma çağrısında bulundu.