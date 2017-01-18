Muş'ta Yaşayan Felçli Kadın Yardım Bekliyor

Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyünde yaşayan ve 8 ay önce dengesini kaybedip damdan düşerek felç kalan 2 çocuk annesi Zuhal Orun, hayırseverlerden yardım bekliyor.



Orun, 8 ay önce babasının evinde dama naylon serdiği sırada dengesini kayıp ederek yaklaşık 5 metre beton zemin üstüne düştü. Muş Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve günden bu yana tedavi gören Orun, maddi imkansızlıklardan dolayı tedavisini gerçekleştiremiyor.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Orun, daha ciddi bir tedavi olabilmesi için hayırsever ve devletten yardım beklediğini söyledi.



Düştükten sonra 8 aydır yatalak olduğunu hatırlatan Orun, şöyle konuştu:



"Yardım istiyoruz. Babamın evinin damına kışın akmasın diye naylon sererken, aniden dengemi kayıp ettim ve yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zeminin üstüne düştüm. Ambulansa hemen beni Muş Devlet Hastanesine tedavi altına aldılar oradan yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ Fırat Üniversitesine gönderildim. Yapılan müdahalelere rağmen yatağa mahkum oldum. Şu anda bakıma muhtaç 2 çocuğum var. Doktorlar tedavi edilmem gerektiğini söyledi. Maddi durumumuz olmadığı için tedavi olamıyorum. Daha iyi bir yerde tedavi olabilmek için yardım bekliyorum."



Eşinin işsiz olduğunu belirten Orun, bu konuda destek beklediklerini kaydetti.



Orun'un eşi Tanış Orun ise eşinin felç kaldığını, belli aralıklarla Ankara'ya götürüp getirdiklerini ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorlanhdıklarını kaydetti.



Orun, "Yani mağduruz. Eşimin daha iyi bir hastanede tedavi görmesinin istiyorum. Geçici işlerde çalışıyorum. 7 aydan bu yana çocuklara komşular bakıyor." diye konuştu.



Yatalak hastayı ziyaret eden Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan da aileye yardımcı olacaklarını söyledi.