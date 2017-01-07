Muş'ta Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, kentin çeşitli bölgelerine, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kar üstüne yem bıraktı. Yem bırakma çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdür Vekili Ferzende Saygın, yemleme çalışmasına yaklaşık bir ay önce başladıklarını söyledi. Mart ayının ortasına kadar çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Ferzende Saygın, "Arazinin karla kaplanmaya başlanmasına müteakip, yemleme çalışmasına başladık. Mart ayının ortalarına kadar bu çalışmamızı devam ettireceğiz. Mart ayında havaların ısınması, arazi örtüsünün açılmasıyla birlikte, yaban hayatının kendini besleyecek duruma geldikten sonra yemleme çalışmasını sonlandıracağız" dedi.



Geçen yıl doğaya 6 ton civarında yem ve 2,5 ton civarında sakatat bıraktıklarını belirten Saygın, "Bu sene de bu çalışmamız devam edecek. Bu yıl araziye tahmini olarak 5 ton yem bırakmayı planlıyoruz. Bunun yanında 3 ton civarında da sakatat bırakmayı hedefliyoruz. Haftanın 2-3 günü il genelinde yemleme çalışması yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yaban hayatını desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü onların bize, kış boyunca ihtiyaçları var" diye konuştu.



Vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Saygın, "Vatandaşlarımız, şehir içerisinde, meskun mahallerde sokak hayvanları başta olmak üzere, kanatlı hayvanlara da destek vermeleri, hem insani hem İslami bir görevdir. Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz. Herkes, balkonuna, bahçesine, pencere kenarına yem bırakarak, ekmek kırıntılarını bırakarak yaban hayatını destek verebilir. Çünkü kış sezonu boyunca hayvanlar, gerekli olan yem ihtiyacını karşılayamıyorlar ve güçsüz düşüyorlar. Bu da onların, ölümlerine sakat kalmalarına, dolayısıyla doğal dengenin bozulmasına sebebiyet verir. Bu konuda vatandaşlarımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ