Muş'ta Vatandaşların Kış Mesaisi

Muş'ta vatandaşlar, soğuk havaya rağmen kışlık yakacak hazırlamak için yoğun çaba sarf ediyor.



Kış aylarında tandır ve sobada kullanmak üzere hazırlanan tezeklerin kesimine başlayan vatandaşlar, dondurucu soğuklara rağmen akşam saatlerine kadar çalışıyor.



Hayvan gübrelerini belirlenen alana toplayarak kalıp haline getirdiklerini belirten Savayçiler Köyü Muhtarı Abdurrahman Binici, kuruduktan sonra küreklerle kestikleri tezeği, kış aylarında yakacak olarak kullandıklarını anlattı.



Vatandaşlardan Nevzat Karasu da geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu ifade ederek, elde edilen tezekleri kömürle yaktıklarını ve ısınma sorununu bu şekilde çözdüklerini kaydetti.