Muş'ta Uyuşturucu ve Sigara Operasyonu

Muş'ta düzenlenen operasyonda 1 kilo 120 gram metamfetamin ve bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Aramalarda H.A. isimli şahsın üzerinden 1 kilo 120 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği ve şahsın 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak' suçundan adli mercilere sevk edildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca bin 780 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği kaydedildi. - MUŞ