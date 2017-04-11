Muş'ta Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu

Muş'ta jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işledikleri iddia edilen 5 kişi gözaltına alınırken, bin 450 paket kaçak sigara ve 4 gram metamfetamin ile 2 gram kokain ele geçirildi.



Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Varto'da 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu'nu örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik olarak 6 adreste yapılan aramada, 5 şüpheli şahsın gözaltına alındığı ve bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda ise, tren garında durdurulan trende yapılan aramada, bir şüpheli şahıstan toplam bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği ve 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde satan, nakleden suç şebekelerine ve şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise, bir şahsın üzerinden 4 gram metamfetamin maddesi, bir şahsın da üzerinden 2 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek' suçundan işlem yapılarak gözaltına alınmışlardır. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MUŞ