Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.



Konuyla ilgili Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mercimekkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ortak istihbari çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda 19 Ocak 2017 günü il merkezinden Varto ilçesine uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirlenen bir aracın merkeze bağlı Mercimekkale köyü mevkiinde durdurulduğunun bildirildiği açıklamada, "Otomobilde yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu madde (Kubar Esrar) ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yaygın Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak istihbarı çalışmalar neticesinde ise, Merkez Yoncalıöz köyünde ikamet eden ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahsın Yoncalıöz köyünde bulunan evinde yapılan arama neticesinde 10 kilo 300 gram uyuşturucu madde (Kubar Esrar) ele geçirilmiştir. 20 Ocak 2017 tarihinde yapılan çalışma sonucunda olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MUŞ