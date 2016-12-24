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Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ticaret, Muş
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