Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.