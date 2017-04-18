Muş'ta Uyuşturucu Operasyonları

Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden 3'ünün tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son günlerde il genelinde sokaklarda uyuşturucu madde satan, nakleden suç şebekelerine ve şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



"Çalışmalarda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıslardan 3'ü hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılmış ve çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır. Diğer 7 şahıs ise serbest bırakılmıştır. Ayrıca, şahısların üzerinden 25 gram metamfetamin ve 23 gram da esrar ele geçirilmiştir."