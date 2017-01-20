Muş'ta Uyuşturucu Operasyonları

Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mercimekkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mercimekkale köyünde bir aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada, 1 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Yaygın Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde bir evde arama yaptı.



Aramada 10 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.



Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.