Muş'ta Usulsüz Rapor Düzenleyen 2 Müfettiş Tutuklandı

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 milli eğitim müfettişi ve 2 şirket üyesi ile sosyal paylaşım sitesi üzerinde terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6-13 Ocak 2017 tarihleri arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hazineye ait arazinin okul ve spor tesisleri yapılmak şartıyla tahsis edilmesi ve gerçekleşmeyen projeyi usulsüz müfettiş raporuyla gerçekleştirilmiş gibi göstermek suretiyle arazinin üzerindeki şerhin usule aykırı şekilde kaldırılarak Bank Asya'dan tapu ipoteği karşılığı kredi kullanılmasıyla ilgili 2 milli eğitim müfettişi ve 2 FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir şirket yetkilisinin tutuklandığı belirtildi. Aynı operasyonda gözaltına alınan bir öğretmenin ise adli denetim şartıyla ve 3 kamu görevlisinin de serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, FETÖ/PDY'ye ait el konulan okullardaki 2 yönetici hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.



Bulanık ilçesinde düzenlenen 'Teröre Hayır Yürüyüşü' esnasında sosyal paylaşım sitesindeki yürüyüşe ait görüntülere hakaret içerikli, halkı kin ve nefrete sürükleyecek ve PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren yorumlar yaptığı tespit edilen 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "Şahıslardan biri tutuklanmış, diğeri ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi. - MUŞ