Muş'ta Uçak Seferlerine Kar Engeli

Muş'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.



3 gündür devam eden kar yağışının hayatı felç ettiği Muş'ta uçak seferleri de iptal edildi. Muş Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle bugün yapılması planlanan Türk Hava Yolları'nın Ankara-İstanbul ve Muş seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi. - MUŞ