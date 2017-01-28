Muş'ta Uçak Seferlerine Kar Engeli

Muş’ta, yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Muş'ta Uçak Seferlerine Kar Engeli

Muş'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

3 gündür devam eden kar yağışının hayatı felç ettiği Muş'ta uçak seferleri de iptal edildi. Muş Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle bugün yapılması planlanan Türk Hava Yolları'nın Ankara-İstanbul ve Muş seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi. - MUŞ

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