Muş'ta Trafik ve Asayiş Uygulaması

Muş'ta trafik ve asayiş uygulamasında 11 sürücüye 7 bin 194 lira ceza yazıldığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 31 Aralık 2016 ile 2 Ocak 2017 tarihleri arasında vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için il merkezi ve ilçelerinde ek tedbir alındığı belirtildi.



Tedbirler kapsamında il genelinde 19 noktada uygulama yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yapılan çalışmalarda 3 bin 533 şahıs, 9 bin 177 araç kontrol edilmiş, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalanmış, 1 kişinin üzerinde 10 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Kontrollerde trafik yönünden kusuru tespit edilen 11 sürücüye, 7 bin 194 lira para cezası uygulanmış, 2 araç trafikten men edilmiştir."