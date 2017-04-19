Muş'ta Terörle Mücadele

Muş'un Malazgirt ilçesinde toprağa gömülü varilin içerisinde silah ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince ilçeye bağlı Hancağız köyü kırsalında arazi araması gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Aramada toprağa gömülü vaziyette varil içerisinde 3 kalaşnikof tüfek, 15 kalaşnikof şarjörü, 15 kütüklük,

2 palaska,

tabanca kılıfı,

kerpeten ve 4 ip ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."