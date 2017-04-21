Muş'ta Terör ve Kaçak Şahıs Operasyonları

Muş'ta terör örgütü PKK ve Fetih El Şam/Nusret Cephesi üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, 108 yabancı uyruklu kaçak şahıs ise yakalandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Varto ilçesinden Kobani bölgesine geçiş yapan ve kırsalda üç ay örgütsel faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye gelen bir örgüt mensubu, Varto ve Bulanık ilçelerinde sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan, suçu ve suçluyu övme şeklinde paylaşımları tespit edilen 2 şahısla birlikte üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Polis tarafından yapılan bir başka operasyonda ise Fetih El Şam/Nusret Cephesi terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal medya üzerinden 'Oy kullananlar kafirdir', 'Türkiye'de cihad için geri sayım başlamıştır' şeklinde referandumda oy kullanacak vatandaşları hedef alacak şekilde paylaşımda bulunduğu tespit edilen bir şahsın yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Adli makamlara çıkartılan şahıslardan biri tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Türkiye'ye kaçak yollarla giren şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda ise 91 Afganistan, 15 Pakistan ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 108 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. - MUŞ