Muş'ta Terör Propagandasına Gözaltı

Muş'ta terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesi ile 5 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü övücü propaganda faaliyetlerine katıldıklarından dolayı 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce yapılan çalışmalarda, Muş Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli bir kişi, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli iki kişi, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğünde görevli bir kişi ve Muş Devlet Hastanesinde görevli bir kişi olmak üzere 5 kişi, bölücü terör örgütünü övücü propaganda faaliyetlerine katıldıklarından dolayı yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Şahısların konu ile ilgili soruşturmaları devam etmektedir."



Açıklamada, il genelinde halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.