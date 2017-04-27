Muş'ta Terör Örgütlerine Ait Sığınak ve Barınak Bulundu

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Ortanca ve Koğuktaş köyleri arasında bulunan bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve barınakta çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerce 26 Nisan 2017 günü yapılan operasyonda; Hasköy ilçesi Ortanca ve Koğuktaş köyleri arasında kalan bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanılan sığınak ve barınak içerisinde 2 adet dolu, 1 adet boş olmak üzere 3 adet büyük tüp, 18 litre ayçiçek yağı, 1 adet akü, 6 adet muhtelif yaşam malzemesi, 1 adet askeri met, 21 adet pil, 8 adet 15 litrelik boş bidon, 1 adet tahra, 2 çift eldiven, 2 çift ayakkabı, 1 adet battaniye, 1 adet boş küçük tüpün, ele geçirildiği kaydedildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirilirken, halkın huzur ve güvenliği için Muş genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - MUŞ