Muş'ta Terör Operasyonu: 7 Tutuklama

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Hancağız köyünde, güvenlik güçleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 10 şahıstan 7'si tutuklandı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda; ilimiz Malazgirt ilçesi Hancağız köyünde PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca sözde köy komisyonu kurulduğu, bu komisyon içerisinde faaliyette bulunup terör örgütüne kuryelik yapan, yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik Özel Harekat birimleri ve 49. Komando Tugay Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan operasyonda; 10 şahıs yakalanmış, çeşitli örgütsel dokümanlar, dijital malzemeler ile bir adet Glock marka silah ve 3 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Yakalanan 10 şahıstan 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken 1 şahıs da emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MUŞ