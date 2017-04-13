Muş'ta Terör Operasyonu: 5 Tutuklama

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 6 şahıstan 5'i tutuklandı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan, örgütün Kuzey Irak'taki kamplarında silah eğitimi alan ve örgüt tarafından kendisine Ecrin (K) kod adı verilen şahsın Varto ilçesinde bir eve geldiğinin tespit edilmesi üzerine Özel Harekat birimleri destekli operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonda; Ecrin (K) isimli terör örgütü mensubu ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alandaki unsurları ile Muş'ta bulunan terör örgütü milis/işbirlikçileri arasında kuryelik yapan 3 şahsın daha yakalandı. Ayrıca yapılan sorgulamalar neticesinde terör örgütünün şehir yapılanması ile dağ kadrosu arasında kuryelik yaptığı tespit edilen 2 şahıs daha yakalanmış olup, toplam 6 şahıstan 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 1 şahıs ise serbest kalmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MUŞ