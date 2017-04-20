Muş'ta Terör Operasyonu: 4 Gözaltı

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ile eleman ve finans desteği sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı birlikleri tarafından merkeze bağlı Karlıdere köyünde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ile eleman ve finans desteği sağladığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 5 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığını belirtildi. Açıklamada, "Adreslerde yapılan arama sonucunda bir adet 7,65 mm çapında tabanca, bir adet tabanca şarjörü, 7 adet 7,65 mm çapında fişek, 88 adet boş Kaleşnikof kovanı, 2 adet örgütsel fotoğraf ve bir adet örgütsel bez parçası ele geçirilmiştir. Tespit edilen 4 şahıs gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MUŞ