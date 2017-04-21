Muş'ta Terör Operasyonu

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda Bylock kullanan 13 kişi gözaltına alındı.



Muş Valiliğinden yapılan açılamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik il merkezine yapılan operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 13 şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Şahısların adli makamlara sevk edilmesi neticesinde, 4 şahıs tutuklanmış, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmış, 6 şahıs ise ifadeleri akabinde serbest bırakılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi. - MUŞ