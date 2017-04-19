Muş'ta Terör Operasyonu

Muş'un Malazgirt ilçesinde toprağa gömülü uzun namlulu silahlar ele geçirildi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince 17 Nisan 2017 tarihinde Malazgirt ilçesi Hancağız köyü kırsalında arazi araması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Toprağa gömülü vaziyette varil içerisinde 3 adet Kaleşnikof tüfek, 15 adet Kaleşnikof şarjörü, 15 adet kütüklük, 2 adet palaska, 1 adet tabanca kılıfı, 1 adet kerpeten ve 4 adet ip ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MUŞ