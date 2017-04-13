Muş'ta Terör Operasyonu

Muş'un Korkut ilçesinde yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Korkut ilçesinde ikamet eden bir şahsın, 'Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık' yaptığı ve sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden 'PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası' yaptığının tespit edildiği belirtildi. Şahsın yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 12 Nisan 2017 günü şahsın adresinde arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan arama sonucunda, bir takım terörist kıyafeti, bir adet sözde örgüt bayrağı, bir adet örgütsel fotoğraf ele geçirilmiştir. Şahsın adli işlemleri devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MUŞ