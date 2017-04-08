Muş'ta Terör Operasyonu
Muş'un çeşitli ilçelerinde düzenlenen terör operasyonlarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 2 kişi tutuklandı, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 12 zanlı ise gözaltına alındı.
Muş'un çeşitli ilçelerinde düzenlenen terör operasyonlarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 2 kişi tutuklandı, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 12 zanlı ise gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com
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