Muş'ta terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.
Konuyla ilgili Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünü övücü ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımda bulunan 7, FETÖ/PDY kapsamında ise 4 olmak üzere toplam 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, ildeki her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelenin süreceği ifade edildi. - MUŞ
Muş'ta Terör Operasyonu
Muş’ta terör örgütü PKK ve FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.
Muş'ta terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.
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