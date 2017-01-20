Muş'ta Terör Operasyonu

Muş'ta terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.



Konuyla ilgili Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünü övücü ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımda bulunan 7, FETÖ/PDY kapsamında ise 4 olmak üzere toplam 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, ildeki her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelenin süreceği ifade edildi. - MUŞ