Muş'ta Terör Operasyonu

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerine yönelik operasyonda 4 kişinin, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla da 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Sosyal medya hesabından PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunan 7, FETÖ/PDY kapsamında ise 4 olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır."



Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.