Muş'ta Terör Operasyonu

Muş'ta gözaltına alınan terör örgütü PKK'nın sözde "Amed eyaleti Şenyayla gücü" içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlı tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerin Muş Valiliğine yönelik bombalı araçla düzenlemek istedikleri saldırının bir süre önce güvenlik güçlerince önlendiği ve patlayıcıların kontrollü şekilde imha edildiği anımsatıldı.



Söz konusu olayla ilgili soruşturmanın kapsamlı bir şekilde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Muş Valiliğine yönelik bombalı araçla saldırı yapmak üzere Muş-Kulp güzergahında yol keserek bir minibüsü gasbederek, araç şoförünü kırsal alanda etkisiz hale getiren teröristler, Şenyayla Kepir deresinde daha önceden hazırlanan bomba düzeneğiyle döşenmiş varilleri minibüse yükleyerek ilimiz merkezinde eylem hazırlığında iken ihbar neticesinde emniyet güçlerimiz tarafından takibe alınması, bu esnada teröristlerin aracı terk ederek kaçmaları sonucu bomba yüklü araç ele geçirilerek hazırlanan varil yüklü bombalar kontrollü şekilde imha edilmişti. Olayda teröristlere yardım ve yataklık eden 7 şahısla birlikte sözde 'Amed eyaleti Şenyayla gücü' içerisinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı."



Güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda teröristlerce gerçekleştirilen, "Muş-Kulp Karayolu'nda yol keserek propaganda yapma ve araç gasbı eylemi", "Eralan köyündeki şantiyede bulunan 3 kato, 1 silindir ve 4 kamyonun yakılması" ve "Şenyayla bölgesinde başka bir eylem için hazırlanan ve Emniyet Müdürlüğümüzün çalışmaları sonucu tespit edilerek imha edilen 500 kiloluk bir patlayıcının da hazırlayıcılarından olduğu" olayların da aydınlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Daha önce gözaltına alınan sözde 'Amed eyaleti Şenyayla gücü' içerisinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." denildi.