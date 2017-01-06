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Muş'ta Terör Operasyonu

Muş'ta Terör Operasyonu

Muş'ta terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muş'ta Terör Operasyonu

Muş'ta terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden eski HDP İl Başkanı Nimet Robin Erdenci ile Nazım S, Levent Cevdet K. ve Sinan D, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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