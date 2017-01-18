Muş'ta Terör Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Muş'ta sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı övdükleri ve Kandil'e gidip teröristlere görüştükleri tespit edilen 2 kişi tutuklandı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından yapılan araştırmalar sonucu merkeze bağlı Elçiler köyünde ikamet eden 2 şahsın, sosyal paylaşım sitesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı öven paylaşımlar yaparak, terör örgütüne yardım, yataklık ve Kandil Dağı'ndaki kampına gidip örgüt mensuplarıyla görüştüklerinin tespit edildiğini bildirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde şahısların gözaltına alındığının ifade edildiği açıklamada, "16 Ocak 2017 tarihinde şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi. - MUŞ