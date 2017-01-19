Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet savcılığının PKK terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ekiplerince il genelindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, zanlıların polisteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. - MUŞ
Muş'ta Terör Operasyonu: 15 Gözaltı
Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads