Muş'ta Terör Operasyonu: 13 Gözaltı

Muş'un Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda biri örgüt üyesi 13 kişi gözaltına alındı. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığınca 08 Nisan 2017 tarihinde Muş-Bulanık-Malazgirt ilçeleri bölgesinde, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; Malazgirt ilçesi Yolgözler köyünde tespit edilen 12 şüphelinin adresinde eş zamanlı arama faaliyeti yapılmıştır. Arama sonucunda; 6 adet kaleşnikof şarjörü, 98 adet kaleşnikof fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 50 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet hücum yeleği, 6 adet PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve 150 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir. 12 şahsın adli işlemi devam etmektedir. Ayrıca, Malazgirt ilçesi Tatargazi Köyünde PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 1 kişi yakalanmıştır. Şüpheli şahsın adli işlemi devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.



(Veysel Eşin / İHA)