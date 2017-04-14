Muş'ta Terör Operasyonları

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleriyle mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Varto ilçesinde görev yapan bir askeri personel gözaltına alınmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalarında ise 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi tutuklanmıştır."



Açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda da "silahlı yağma" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlünün tutuklandığı belirtildi.