Muş'ta Teog Sınavının Birinci Oturum Başladı

Muş'ta, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 2. Dönem Ortak Sınavları'nın birinci oturumu başladı. İl genelinde 182 okulda 8 bin 110 öğrenci sınava giriyor.



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) merkezi ortak sınavlar kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ilk gün oturumu başladı. Sınavla ilgili yazılı bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, öğrencilerin her gün 3 dersten sınava gireceklerini ifade etti. İlci, "Öğrenciler, 26 Nisan 2017 Çarşamba günü Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, 27 Nisan 2017 Perşembe günü ise Fen ve Teknoloji, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden başarılı olmak için ter dökecekler" dedi.



Bu sınavın öğrencilerin geleceğini şekillendirmesi açısından oldukça önemli olduğunu dile getiren Metin İlci, yöneticilerin ve öğretmenlerin gereken hassasiyeti gösterdiğinin altını çizdi. Öğrencilerin eğitim öğretim yılı başından beri bu sınava odaklandıklarını belirten İlci, il genelinde 182 okul, 844 salonda 8 bin 110 öğrencinin gireceğini, bu sınavda 2 bin 127 öğretmen, 803 güvenlik görevlisi ve 121 resmi araç görevlendirildiğini kaydetti.



Öğretmenlerin bu sınavlardaki rolünün oldukça büyük olduğunu vurgulayan İlci, sınavların sağlıklı yürütülmesi için sınavlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin gereken tüm hassasiyeti göstereceğini dile getirdi. Sınav günleri tam kadro sahada olacaklarını belirten İlci, bu sınavların Muş'un özlediği başarıya ulaşması için kusursuz yapılması gerektiğini ifade etti. - MUŞ