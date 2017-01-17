Muş'ta Teog Başarısı

Muş Adil Yazar Ortaokulunda, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına giren giren 8. sınıf öğrencilerinin başarısı okul idarecilerini sevindirdi.



Okul Müdürü Nedim Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarından bir çok kez Türkiye birincisinin çıktığını, geçen yıl da bölgede fen liselerine en fazla öğrenci gönderen eğitim kurumlarından biri olduklarını söyledi.



Bu yıl da Türkiye birincisi çıkarmanın yanında, genel başarılı sıralamasını da yükseltme gibi bir çaba içinde olduklarını dile getiren Güner, "Bunun için hedeflerimizi yakaladık. Bir öğrencimiz tam puan alarak Türkiye birincisi olurken, 4 öğrencimiz 120 sorudan 119 soruyu doğru yanıtladı. Bunun yanında 3 öğrencimiz 118, 8 öğrencimiz 117 soruyu doğru cevapladı. Bu oranlarla okulda kollektif bir başarı yakaladık." diye konuştu.



Güner, bunula birlikte başarıyı sadece soru çözmek olarak görmediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Hayatın her alanında öğrencilerimizin başarılı olabilmesi için biz idareciler, öğretmenler, veliler ve bütün paydaşlarla birlikte çalışıyoruz. Yine okulumuzda devam eden destekleme kursları, farklı uygulamalarımız, etüt çalışmalarımız ve deneme sınavları öğrencilerimizin bu başarıyı yakalamasının en önemli etkenlerinden biridir. İnşallah ikinci dönemde bu öğrencilerimizle Türkiye birincisi çıkartmanın yanında çok başarılı sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum."



TEOG sınavında 120 sorudan 119'unu doğru yanıtlayan öğrencilerden Nursenem Çelik ise çok çalışıp çok kitap okuyarak başarılı olduğunu söyledi.