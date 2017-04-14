Muş'ta Su Baskını

Muş'ta, dünden bu yana etkili olan yağışlar ve dağlarda biriken karların erimesinden dolayı taşan Karasu Nehri, onlarca evin sular altında kalmasına neden oldu.



Kentte etkili olan yağışlardan dolayı merkeze bağlı Alagün ile Hasköy ilçesine bağlı Umurca köylerinde onlarca ev sular altında kaldı. En büyük hasarın oluştuğu Hasköy ilçesinin Umurca köyünde sular altında kalan 11 ev boşaltıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen jandarma, Kızılay ve İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların tahliyesine yardımcı olurken, hasar tespit çalışmalarının kısa sürede başlayacağı öğrenildi.



Evi sular altında kalan Veysel Mutlu isimli vatandaş, çocuklarını ve hayvanlarını kurtardığını ama eşyalarını kurtarmaya fırsat bulamadığını belirterek, "Sabahın erken saatlerinde uyandık ve suyun kapımızın eşiğine kadar geldiğini fark ettik. İlk olarak çocukları uyandırdım ve evin dışına çıkarttım. Daha sonra ahırdaki hayvanları çıkarttık. Çocuklarımız ve hayvanlarımızı dışarı çıkartırken su birden eve girmeye başladı. Üzerimizdeki elbiselerimiz hariç, her şeyimiz su altında kaldı" dedi.



Evinin sular altında kaldığını ve eşyalarının tamamının kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Behçet Gündoğdu ise "Sabah uyandığımızda evi su bastığını gördük. Eşyalarımızı kurtaramadık, olduğu gibi sular altında kalmış. Perişan durumdayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" şeklinde konuştu.



Umurca Köyü Muhtarı İbrahim Erkul da köyde 11 evin sular altında kaldığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Yıllardan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Köyümüzden geçen Karasu Nehri'nin ıslahı için defalarca Devlet Su İşlerine başvurduk. Her defasında bir mazeret iletiyorlar. Şu anda 11 evimiz su altında kalmış. Suyun debisi yükseldiği zaman geri tepiyor ve olduğu gibi köyü su basıyor. Bugün de aynı durumla karşılaştık. Hemen jandarma ekiplerine haber verdik ve devlet tüm imkanlarıyla köyümüze gelmiş. Allah devletimize zeval vermesin."



DSİ 172. Teknik Şube Müdürü Mehmet Yılmaz ise yaşanan su taşkınlarının büyük ölçüde ilkbahar aylarında Karasu Nehri'nin yükselmesinden kaynaklı olduğunu belirterek, "Karasu Nehri'nin yakınında bulunan köyler su baskınına maruz kalıyor. Şu anda Karasu ıslah çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmalar bittiğinde vatandaşlarımızın evini artık su basmayacaktır" diye konuştu.



Öte yandan, merkeze bağlı Alagün köyünde de meydana gelen su taşkınından dolayı çok sayıda evin sular altında kaldığı ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye gittiği öğrenildi. - MUŞ