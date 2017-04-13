Muş'ta Spor Faaliyetleri

MUŞ (AA) - AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Muş'ta başarılı sporcuların yetiştirildiğini belirtti.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yapan Şimşek, kentte 36 antrenör gözetiminde 12 dalda gençlere spor yapma imkanı tanındığını bildirdi.



Güzeldağ Kayak Merkezi'nin de kış sezonu boyunca kayakseverlerin hizmetinde olduğunu anımsatan Şimşek, gençlerin katıldıkları Türkiye şampiyonalarında da önemli başarılar elde ettiğine dikkat çekti.



Şimşek, Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün 11 bin 743 üye sayısına ulaştığını ifade ettiği açıklamasında şunlara yer verdi:



"Gençlik Merkezimiz de dil, din, sosyal gelişim, kişisel gelişim, inovasyon, drama, İngilizce, Kur'an-ı Kerim, Arapça, Osmanlıca, diksiyon, resim, ebru, bağlama, gitar, bilgisayar, fotoğrafçılık, üç boyutlu resim işçiliği, folyo kabartma, halkoyunları, satranç, ahşap boyama, plates, tekvando ve kort tenis kurslarımız tüm yıl içerisinde belirlenen programlar dahilinde düzenlenmektedir.



Ayrıca engelli gençlerimize yönelik sivil toplum kuruluşlarımızla ortak bilgisayar, el sanatları kurslarımız yapılmaktadır. Ayrıca, gençlerimize yönelik çeşitli illere geziler de düzenlenmektedir. Merkezimiz de yer alan kütüphanemizde gece 24.00'e kadar tüm gençlerimize gerekli ortam sağlanmaktadır."