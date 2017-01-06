Muş'ta, sosyal medya hesabından terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen 23 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı" iddia edilen 23 şüpheliyi gözaltına aldı.
Muş Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Muş'ta Sosyal Medyadan Terör Propagandası İddiası
Muş'ta, sosyal medya hesabından terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen 23 kişi gözaltına alındı.
Muş'ta, sosyal medya hesabından terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen 23 kişi gözaltına alındı.
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