Muş'ta Sosyal Medyadan Terör Örgütü Propagandasına Gözaltı

Muş'ta sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen araştırma sonucu, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen merkeze bağlı Suluca köyünde 2, Elçiler köyünde 1, Bulanık ilçesine bağlı Kırkgöze köyünde 2 ve Korkut ilçesi Altınova Beldesinde 1 kişi gözaltına alındı.



Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.